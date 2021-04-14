Лукашенко рассказал о предложении Алиева "поднять Армению"
В Баку таким образом якобы хотели мирно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. По словам белорусского лидера, эта беседа состоялась, когда нефть стоила дороже 100 долларов за баррель.
Фото © ТАСС / Пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее предлагал восстановить Нагорный Карабах и "поднять Армению", если Ереван будет согласен мирно урегулировать конфликт в регионе. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, через которого, как он утверждает, соответствующее предложение было передано.
"Я, конечно, когда не стану президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу и руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Одно из предложений, когда он мне сказал: "Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению…", — поведал Лукашенко в эфире телеканала "Белоруссия 1" о своём давнем разговоре с Алиевым.
По словам главы республики, когда состоялась эта беседа с азербайджанским коллегой, цена на нефть превышала 100 долларов за баррель. Однако, как добавил Лукашенко, "бывшее армянское руководство, до (премьера Никола) Пашиняна, отказалось от этого".
Напомним, 7 апреля в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она началась с обсуждения Нагорного Карабаха. Позже российский лидер провёл телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой. Главы государства также обсудили ситуацию вокруг Карабаха.
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