Лукашенко рассказал о предложении Алиева "поднять Армению"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее предлагал восстановить Нагорный Карабах и "поднять Армению", если Ереван будет согласен мирно урегулировать конфликт в регионе. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, через которого, как он утверждает, соответствующее предложение было передано.

"Я, конечно, когда не стану президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу и руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Одно из предложений, когда он мне сказал: "Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению…", — поведал Лукашенко в эфире телеканала "Белоруссия 1" о своём давнем разговоре с Алиевым.