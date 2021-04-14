В Питере дрифтеры так зажгли на BMW 6, что сожгли его. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге возле многофункционального концертно-спортивного комплекса "Сибур-арена" на Крестовском острове сгорел автомобиль. Это было не случайное возгорание: инцидент случился, когда водитель BMW 6 дрифтовал на площадке перед зданием.

Дым от покрышек вскоре сменился на возгорание под капотом. По словам очевидцев, водитель и его девушка-пассажирка сначала пытались потушить автомобиль сами, но затем, поняв тщетность этого, вызвали пожарных.

Фото © LiFE

Судя по кадрам, которые попали в распоряжение Лайфа, к приезду сотрудников МЧС спасать было уже почти нечего: стоял вопрос только о подавлении огня. Водитель издалека наблюдал, как горела его машина. Никто не пострадал.

А в Красноярске ранее сгорели сразу четыре машины на автомойке. В том случае причина пожара была не в автомобилях.

Авторы