Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Питере дрифтеры так зажгли на BMW 6, что сожгли его — видео

Автомобиль сгорел быстро и почти до основания: относительно целой осталась разве что крышка багажника.

14 апреля 2021, 21:13

В Питере дрифтеры так зажгли на BMW 6, что сожгли его. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге возле многофункционального концертно-спортивного комплекса "Сибур-арена" на Крестовском острове сгорел автомобиль. Это было не случайное возгорание: инцидент случился, когда водитель BMW 6 дрифтовал на площадке перед зданием.

Дым от покрышек вскоре сменился на возгорание под капотом. По словам очевидцев, водитель и его девушка-пассажирка сначала пытались потушить автомобиль сами, но затем, поняв тщетность этого, вызвали пожарных.

Фото © LiFE

Фото © LiFE

Судя по кадрам, которые попали в распоряжение Лайфа, к приезду сотрудников МЧС спасать было уже почти нечего: стоял вопрос только о подавлении огня. Водитель издалека наблюдал, как горела его машина. Никто не пострадал.

16-летний школьник обменял айфон на разбитые "Жигули" ради дрифта по ночному Кирову — видео

16-летний школьник обменял айфон на разбитые "Жигули" ради дрифта по ночному Кирову — видео

А в Красноярске ранее сгорели сразу четыре машины на автомойке. В том случае причина пожара была не в автомобилях.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1