В Питере дрифтеры так зажгли на BMW 6, что сожгли его — видео
Автомобиль сгорел быстро и почти до основания: относительно целой осталась разве что крышка багажника.
В Питере дрифтеры так зажгли на BMW 6, что сожгли его. Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге возле многофункционального концертно-спортивного комплекса "Сибур-арена" на Крестовском острове сгорел автомобиль. Это было не случайное возгорание: инцидент случился, когда водитель BMW 6 дрифтовал на площадке перед зданием.
Дым от покрышек вскоре сменился на возгорание под капотом. По словам очевидцев, водитель и его девушка-пассажирка сначала пытались потушить автомобиль сами, но затем, поняв тщетность этого, вызвали пожарных.
Фото © LiFE
Судя по кадрам, которые попали в распоряжение Лайфа, к приезду сотрудников МЧС спасать было уже почти нечего: стоял вопрос только о подавлении огня. Водитель издалека наблюдал, как горела его машина. Никто не пострадал.
А в Красноярске ранее сгорели сразу четыре машины на автомойке. В том случае причина пожара была не в автомобилях.
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