В Instagram анонсировали возврат счётчика лайков, но не для всех
Такая опция уже доступна в некоторых странах, но в рамках изучения реакции пользователей. Некоторые действительно подключают счётчик.
Фото © ТАСС / Евгений Разумный
Разработчики социальной сети Instagram тестируют новую функцию, позволяющую пользователям вернуть отображение числа лайков под опубликованными записями. Воспользоваться данным новшеством можно будет при желании. Об этом заявил глава соцсети Адам Моссери в своём микроблоге в "Твиттере".
"Мы тестируем новую опцию, которая позволит вам решать, что лучше для вас: не видеть счётчик лайков у кого-то ещё, выключить его для ваших собственных публикаций или оставить всё как есть", — написал Моссери.
Такая опция доступна уже год в семи странах, в их число входит Канада и Бразилия. Результаты показывают, что некоторые пользователи сохраняют лайки, чтобы видеть популярность своих постов. Моссери уточнил, что аналогичная функция тестируется и для соцсети Facebook.
Ранее Лайф рассказывал о планах "Инстаграма" в ближайшее время запустить в России функцию Instagram Shopping. Это позволит компаниям продавать товары напрямую в своих постах и сториз.
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