"Проснулся, а вокруг океан": Билан пожаловался на масштабный потоп в доме

Российский певец Дима Билан у себя дома столкнулся с потопом. По словам исполнителя, это было ужасно: с потолка лился поток воды. Артист теперь вынужден заниматься ремонтом.

"Не знаю, то ли стояк прорвало, то ли ещё что, но я проснулся, а вокруг меня был океан. Промочило весь первый этаж — пришлось перекраивать планы, вызывать экстренные службы и искать людей, которые всё могли бы починить, чтобы не уплыть мне", — пожаловался музыкант в интервью порталу "Дни.ру".