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"Проснулся, а вокруг океан": Билан пожаловался на масштабный потоп в доме

По версии певца, винить можно строителей: возведённый два года назад дом мог дать усадку.

14 апреля 2021, 20:50
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/bilanofficial/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bilanofficial</a></p>

Фото © Instagram / bilanofficial

Российский певец Дима Билан у себя дома столкнулся с потопом. По словам исполнителя, это было ужасно: с потолка лился поток воды. Артист теперь вынужден заниматься ремонтом.

"Не знаю, то ли стояк прорвало, то ли ещё что, но я проснулся, а вокруг меня был океан. Промочило весь первый этаж — пришлось перекраивать планы, вызывать экстренные службы и искать людей, которые всё могли бы починить, чтобы не уплыть мне", — пожаловался музыкант в интервью порталу "Дни.ру".

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Певец предположил, что виноваты во всём могут быть строители. Сейчас в доме электрики чинят проводку. Билан надеется, что вскоре проблему удастся решить.

Ранее Лайф писал о том, что Дима Билан заинтриговал поклонников золотым кольцом на указательном пальце левой руки.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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