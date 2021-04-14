"Проснулся, а вокруг океан": Билан пожаловался на масштабный потоп в доме
По версии певца, винить можно строителей: возведённый два года назад дом мог дать усадку.
Фото © Instagram / bilanofficial
Российский певец Дима Билан у себя дома столкнулся с потопом. По словам исполнителя, это было ужасно: с потолка лился поток воды. Артист теперь вынужден заниматься ремонтом.
"Не знаю, то ли стояк прорвало, то ли ещё что, но я проснулся, а вокруг меня был океан. Промочило весь первый этаж — пришлось перекраивать планы, вызывать экстренные службы и искать людей, которые всё могли бы починить, чтобы не уплыть мне", — пожаловался музыкант в интервью порталу "Дни.ру".
Певец предположил, что виноваты во всём могут быть строители. Сейчас в доме электрики чинят проводку. Билан надеется, что вскоре проблему удастся решить.
Ранее Лайф писал о том, что Дима Билан заинтриговал поклонников золотым кольцом на указательном пальце левой руки.
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