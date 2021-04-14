Собчак хотела соблазнить фанатов, но те лишь пожалели её, увидев настолько нелепое фото в бикини

39-летняя Ксения Собчак решила разнообразить свой аккаунт очередным провокационным фото. Ведущая выложила снимок, где позирует в крошечном зелёном бикини, подписав: "За что я люблю инстаграм: Слетал на два дня в командировку, а фото теперь на месяц😂😂😂".

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Возлюбленная режиссёра Константина Богомолова выбрала для кадра необычный ракурс, похваставшись стройной фигурой. При этом она накрасила губы ярко-красной помадой и широко открыла рот.

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Несмотря на то что снимок набрал более 168 тысяч лайков, пользователи оставляли довольно резкие комментарии. Они обратили внимание на провокационную позу, заметили "целлюлит" и даже сделали выводы, что у Собчак проблемы на личном фронте.

О-па, растяжечки и целлюлит подвезли! 👏👏👏 fly_sketching

У меня тоже на фотографиях лучше всего получается не получаться😂 folga_che

Фото © Instagram / xenia_sobchak

По языку видно, что Ксения выпивала😉🌷💪😍



mariyamuto

Неужели всё так плохо 😢😢😢 вынуждена такое постить 40 лет женщина. Ужас. __naida__555

Ксения появилась в командировке без мужа и в очередной раз подтвердила, что в их браке не всё гладко!!! 😂

alice__wow

Однако не так давно супруг Ксении Константин Богомолов оставил нежный пост в "Инстаграме", посвящённый ей. "Каждый раз глядя в те глаза, думал о самых сине-зелёных, самых умных и строгих глазах. Они, и только они задают мне самые важные и сложные вопросы. Они сверлят меня насквозь, и в них тонешь. Глаза лучшего журналиста в моей жизни", — написал он, отметив, что дал десять интервью за неделю.

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