"Эти бабы его подставили": Шурыгина раскрыла правду о случившемся на вписке, где её изнасиловали
История Дианы Шурыгиной из Ульяновска, которая заявила, что в 2016 году её изнасиловал на вписке Сергей Семёнов, прогремела на всю страну. Парня приговорили к восьми годам колонии строгого режима, а Диана стала частой гостьей на телевидении. При этом зрители разделились на два лагеря: одни поддерживали её, другие считали, что она оговорила парня и ни за что отправила в тюрьму.
Фото © Telegram / Диана Шурыгина ✔️, LIFE SHOT
21-летняя Диана вернулась домой из клиники, где лечилась от депрессии, и решила вспомнить события, которые произошли с ней пять лет назад. Теперь она озвучила другой взгляд на ситуацию. Так, якобы на роковой вписке Сергея подставили девушки, которые соврали, что Шурыгина легкодоступна.
Справа — Сергей Семёнов с сестрой, которая первой встретила его на свободе. Фото © Telegram / Диана Шурыгина ✔️, LIFE SHOT
Девчонки меня поймут, каково быть в компании самой симпатичной. Там было четыре гадких утёнка. Так вот, эти сволочи подходят к Серёже и говорят про меня: "Она шалава, ты можешь её отыметь..." Эти бабы просто его подставили. У нас с ним действительно сначала возникла симпатия. У меня до этого были ухажёры, но никто себе не позволял пальцем до меня дотронуться. Я никогда не говорила, что Серёжа — маньяк, убивал меня!
Справа — Диана с новым парнем. Фото © Telegram / Диана Шурыгина ✔️
При этом Сергею не пришлось применять особую силу, чтобы совладать с Дианой. Та призналась, что на самом деле выпила гораздо больше, чем "на донышке", пишет "Собеседник".
Ему и не надо было меня бить, потому что я была овощем. Я выпила полбутылки водки, мне было плохо. Я это рассказывала на эфирах, но всё вырезали. Меня рвало. Я ему говорила: "Нет!" А он меня возвращал в кровать. Я адекватная, люблю секс. Но я люблю его там, где мне хочется, и с тем, кто мне нравится
Фото © Telegram / Диана Шурыгина ✔️
При этом блогерша отметила, что сначала не собиралась писать заявление в полицию. Но приехавшие за ней мама и папа помогли дочери совладать с противоречивыми эмоциями. "Я благодарна родителям, что они настояли. Пройдя через всю свою историю, я была в шоке, сколько девчонок не пишут заявления и такие истории происходят вновь", — заключила Диана.
Сейчас Диана счастлива в отношениях с миллионером Денисом Ребровым, с которым познакомилась, ещё будучи замужем за оператором Андреем Шлягиным. Девушка выкладывает в соцсетях откровенные кадры и даже стала продавать свои обнажённые фото на Onlyfans. Сергей Семёнов досрочно освободился из тюрьмы в январе 2018-го.
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