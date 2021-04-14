12-летнюю дочь Алсу не узнали на фото за слоем косметики, которая превратила её во взрослую женщину
Разглядеть в этой даме девочку, которая два года назад выступала в шоу "Голос. Дети", смог бы только человек с редким талантом.
Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / "Голос. Дети"
В 2019 году многие услышали о маленькой Микелле Абрамовой после её победы на шоу "Голос. Дети" и последующего за ней скандала. Тогда 10-летняя девочка на своих выступлениях поражала зрителей миловидной внешностью, от которой сейчас не осталось и следа. На днях Микелла опубликовала в "Инстаграме" снимки с конкурса "Я пою", куда её пригласили в качестве ведущей. Девочка радовалась оказанной чести, вот только подписчики не могли понять, что произошло с их кумиром.
На фото Микелла сидела за столом и периодически переговаривалась с коллегами, однако её образ совершенно не подходил 12-летней девочке. Кожаная куртка, макияж в стиле Кардашьян и обилие золотых украшений мгновенно прибавили звезде несколько лет. Певица и раньше экспериментировала с яркой косметикой, а серьги-кольца вообще стали уже привычным для неё аксессуаром. Однако до этого такие перемены не так сильно бросались в глаза.
Ей на вид больше 20😳
ГМО жрёт, вот и вымахала
Превратилась в настоящую взрослую татарку😂
Фото © Instagram / mikellaabramova
Такой образ мог быть вызван тем, что девочка нервничала перед конкурсом и хотела выглядеть старше и опытнее, ведь её пригласили в жюри. К тому же Микелле очень нравится Ариана Гранде, она всячески пытается ей подражать. Естественный, но обильный макияж, высокий хвост и тяжёлые серьги — привычные атрибуты популярной американской певицы. А недавно Микелла отдала дань уважения кумиру и записала кавер-версию её песни POV.
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