Кравчук объяснил свои слова о готовности стрелять "по парашютистам с флагами России"

Первый президент Украины, глава делегации Незалежной в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук пояснил своё высказывание по поводу готовности стрелять из личного оружия в людей с российскими флагами. В эфире телеканала "Украина 24" экс-глава государства признал, что "немного преувеличил", поскольку у него "возраст уже не стрелковый". Однако, как заверил политик, он не жалеет о сказанном.

"Не один я такое сказал, так думают, возможно, миллионы. Я убеждён, что каждый украинец в такое тяжёлое для Украины время является одновременно защитником, патриотом, гражданином", — подчеркнул Кравчук.

Бывший украинский лидер в качестве примера привёл Швейцарию, "где в каждой семье есть оружие и оно может быть использовано для защиты своей земли, народа".

"Враги Украины должны быть выдворены за пределы Украины, чтобы их духом тут не пахло", — заявил он.

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