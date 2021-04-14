Кравчук объяснил свои слова о готовности стрелять "по парашютистам с флагами России"
Политик полагает, что такого же мнения могут придерживаться миллионы украинцев. По его словам, враги Незалежной должны быть выдворены за пределы страны.
Фото © ТАСС / Zuma
Первый президент Украины, глава делегации Незалежной в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук пояснил своё высказывание по поводу готовности стрелять из личного оружия в людей с российскими флагами. В эфире телеканала "Украина 24" экс-глава государства признал, что "немного преувеличил", поскольку у него "возраст уже не стрелковый". Однако, как заверил политик, он не жалеет о сказанном.
"Не один я такое сказал, так думают, возможно, миллионы. Я убеждён, что каждый украинец в такое тяжёлое для Украины время является одновременно защитником, патриотом, гражданином", — подчеркнул Кравчук.
Бывший украинский лидер в качестве примера привёл Швейцарию, "где в каждой семье есть оружие и оно может быть использовано для защиты своей земли, народа".
"Враги Украины должны быть выдворены за пределы Украины, чтобы их духом тут не пахло", — заявил он.
Напомним, Кравчук заявил о готовности стрелять "по парашютистам с флагами России" в интервью Дмитрию Гордону. Он обратился к врагам с призывом обходить его дом, добавив, что оружие "подготовлено и начищено". Позже Лайф рассказывал, из какого оружия первый президент Незалежной собрался стрелять по россиянам.
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