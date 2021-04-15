В Словении решили упростить въезд для привитых "Спутником V"

Предоставив документ о вакцинации на английском, можно будет миновать 10-дневный карантин.

Власти Словении приняли решение о расширении перечня вакцин от коронавирусной инфекции, привитые которыми освобождаются от необходимости отбывать 10-дневный карантин после въезда на территорию страны. В список были добавлены российский препарат от ковида "Спутник V" и вакцина американской компании Johnson & Johnson. Об этом сказано в итоговом протоколе очередной сессии кабмина республики.

Указ вступит в силу с момента его публикации в очередном выпуске словенской правительственной газеты, выход которого намечен на четверг, 15 апреля. Местные правоохранительные органы будут принимать свидетельства о вакцинации на словенском и английском языках. Прививку нужно будет сделать не менее чем за 21 день до приезда в эту страну. Кроме того, на привитых указанными препаратами не будет распространяться запрет на необязательные поездки между регионами государства.

Прежде власти Словении считали основанием для освобождения от карантина лишь сертификаты о прививке вакцинами компаний BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Также в страну пускали людей, которые переболели ковидом в последние шесть месяцев (при наличии соответствующего подтверждения от врача или медицинской лаборатории из стран ЕС и Шенгена). Ещё можно было представить отрицательный результат ПЦР-теста из стран Евросоюза, Шенгенского соглашения, Великобритании и США.