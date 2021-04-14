Опять аномальная: жителям Центральной России пообещали новую волну тепла
Антициклон начнёт сказываться на погоде в воскресенье и понедельник. Станет чуть прохладнее.
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Температура в центре Европейской России будет понижаться с пятницы. Но при этом аномальное тепло сохранится. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В воскресенье температура будет на три градуса выше нормы, а понизится по отношению к теперешним показателям на 7–8 градусов. В пятницу и субботу будет 15–16 градусов и небольшой дождь", — рассказал Вильфанд РИА "Новости".
Метеоролог рассказал, что уже в воскресенье на европейскую часть России начнёт действовать антициклон, который немного понизит температуру.
"Воздушные массы будут другие, поэтому начиная с воскресенья дневные температуры — 10–15 градусов", — пояснил Вильфанд.
Ночные температуры также будут понижаться. Например, в ночь на субботу будет 5–7 градусов выше ноля, а потом — 1–6 градусов.
Ранее в Гидрометцентре предупредили жителей Москвы о летних дождях в апреле. Они будут кратковременными и сменятся ясной погодой.
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