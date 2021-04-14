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Ждёт операцию: рэпер Yung Trappa показал Лайфу, чем для него закончилась авария в Питере

Музыкант находится в нейрохирургическом отделении Мариинской больницы. Зубы молодого человека остались целы после столкновения благодаря металлическим накладкам.

14 апреля 2021, 22:21

Фото © LIFE

Рэпер Владислав Ширяев, известный как Yung Trappa, показал Лайфу последствия аварии, в которую он попал в Санкт-Петербурге. Из-за удара о руль во время столкновения у него сломана челюсть. В ближайшие дни его ожидает операция. Сейчас рэпер находится в нейрохирургическом отделении Мариинской больницы.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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"Мне говорят, скорее всего, я получил удар не об руль, а от гудка, который вылетел из руля", — отметил музыкант.

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Как уточнил Ширяев, у него осталось много вопросов к арендованному автомобилю. По словам рэпера, подушка безопасности при ударе не сработала, а просто "вывалилась из руля". Кроме того, он утверждает, что эта машина уже была в ДТП в прошлом году. Молодой человек полагает, что зубы у него остались целыми благодаря грилзам (металлическим накладкам). Авария, как утверждает молодой человек, произошла из-за того, что его подрезали: якобы он уходил от столкновения с другой машиной.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Напомним, Yung Trappa попал в серьёзную аварию на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 13 апреля. Он влетел на машине каршеринга в серебристый пикап на улице Уральской. В результате столкновения перед арендованного авто сильно смяло, капот чуть не достал до лобового стекла.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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