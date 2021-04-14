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Плющенко — об Олимпиаде: Надеюсь, что наши спортсмены выйдут по-хорошему злыми

Запрет на гимн и флаг России, по мнению фигуриста, может мотивировать спортсменов на хорошие результаты.

14 апреля 2021, 22:13

Плющенко: Надеюсь, что наши спортсмены выйдут по-хорошему злыми. Видео © LIFE

Российские спортсмены в ходе Олимпиады в Токио должны показать хорошие результаты. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Евгений Плющенко.

"Надеюсь, что наши спортсмены выйдут злыми по-хорошему и покажут классные результаты", — сказал он журналистам во время церемонии презентации новой олимпийской формы России.

По мнению спортсмена, гимн, герб и флаг должны быть у каждого спортсмена в сердце и душе. Он уверен, что российские олимпийцы справятся с этим моральным давлением.

"Мы с этим поборемся, наши спортсмены это преодолеют. Главное, все знают, откуда они, за кого и для кого выступают", — отметил Плющенко.

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Напомним, в середине декабря Спортивный арбитражный суд запретил России использовать национальный гимн и герб на ближайших Олимпийских и Паралимпийских играх. Российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР).

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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