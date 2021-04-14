Плющенко — об Олимпиаде: Надеюсь, что наши спортсмены выйдут по-хорошему злыми
Запрет на гимн и флаг России, по мнению фигуриста, может мотивировать спортсменов на хорошие результаты.
Плющенко: Надеюсь, что наши спортсмены выйдут по-хорошему злыми. Видео © LIFE
Российские спортсмены в ходе Олимпиады в Токио должны показать хорошие результаты. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Евгений Плющенко.
"Надеюсь, что наши спортсмены выйдут злыми по-хорошему и покажут классные результаты", — сказал он журналистам во время церемонии презентации новой олимпийской формы России.
По мнению спортсмена, гимн, герб и флаг должны быть у каждого спортсмена в сердце и душе. Он уверен, что российские олимпийцы справятся с этим моральным давлением.
"Мы с этим поборемся, наши спортсмены это преодолеют. Главное, все знают, откуда они, за кого и для кого выступают", — отметил Плющенко.
Напомним, в середине декабря Спортивный арбитражный суд запретил России использовать национальный гимн и герб на ближайших Олимпийских и Паралимпийских играх. Российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР).
Выбор редакции
Олимпийский факел погас в первый день эстафеты в Японии
В Москве презентовали форму олимпийской сборной России для Токио-2020 — видео
Стадионы смерти: как погибали фанаты во время футбольных матчей
США и четыре страны Европы призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Украины
Опять аномальная: жителям Центральной России пообещали новую волну тепла
Комментариев: 0