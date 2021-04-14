"Все в истерике": участницы голой фотосессии в Дубае записали видео о "блатной жизни" в дубайском СИЗО
Девушки пожаловались, что их едва ли не заманили в камеры хитростью, забрали телефоны и не давали лекарства. Те, кто похитрее, смог всего этого избежать.
Скандальные фотомодели рассказали об условиях в дубайской тюрьме. Видео © Instagram
Две участницы скандальной голой фотосессии в Дубае поделились со своими подписчиками в социальной сети Instagram подробностями заключения в арабской тюрьме. За решёткой они провели восемь дней и очень эмоционально рассказали об этом на видео. Когда увидели камеру, все "были в истерике", а потом у них началась "блатная жизнь".
"Нас отправили на второй этаж в black room. Это камера для особо опасных заключённых. Первую ночь мы не понимали, что происходит, нас до утра не кормили. Проснулись мы на завтрак. Он у них в четыре утра. На него нам принесли маленький треугольник плавленого сырка, лаваш, маленький самолётный джем и чай", — говорят участницы фотосессии.
По словам девушек, им не давали нормально спать. Каждые полчаса они выходили на так называемую перекличку. В коридоре их выстраивали в линию и пересчитывали.
Все дни заключения девушки находились без связи. Позвонить позволили лишь одной из участниц, которая связалась со своими родными. Остальным отдали телефоны только по приземлении в Киеве. Также скандальные фотомодели заверяют, что осознали свой поступок и впредь будут уважать обычаи и законы чужих стран и народов.
"Впредь мы будем изучать законы тех стран, в которые летим, а в Дубай мы уже вряд ли поедем", — говорят они.
Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию.
Девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей), но моделей решили просто выслать из Эмиратов. 11 из 12 девушек уже прибыли в Киев, одна осталась на карантине, так как подхватила коронавирус.
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