"Все в истерике": участницы голой фотосессии в Дубае записали видео о "блатной жизни" в дубайском СИЗО

Скандальные фотомодели рассказали об условиях в дубайской тюрьме. Видео © Instagram

Две участницы скандальной голой фотосессии в Дубае поделились со своими подписчиками в социальной сети Instagram подробностями заключения в арабской тюрьме. За решёткой они провели восемь дней и очень эмоционально рассказали об этом на видео. Когда увидели камеру, все "были в истерике", а потом у них началась "блатная жизнь".

"Нас отправили на второй этаж в black room. Это камера для особо опасных заключённых. Первую ночь мы не понимали, что происходит, нас до утра не кормили. Проснулись мы на завтрак. Он у них в четыре утра. На него нам принесли маленький треугольник плавленого сырка, лаваш, маленький самолётный джем и чай", — говорят участницы фотосессии.

По словам девушек, им не давали нормально спать. Каждые полчаса они выходили на так называемую перекличку. В коридоре их выстраивали в линию и пересчитывали.

Все дни заключения девушки находились без связи. Позвонить позволили лишь одной из участниц, которая связалась со своими родными. Остальным отдали телефоны только по приземлении в Киеве. Также скандальные фотомодели заверяют, что осознали свой поступок и впредь будут уважать обычаи и законы чужих стран и народов.

"Впредь мы будем изучать законы тех стран, в которые летим, а в Дубай мы уже вряд ли поедем", — говорят они.

Девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей), но моделей решили просто выслать из Эмиратов. 11 из 12 девушек уже прибыли в Киев, одна осталась на карантине, так как подхватила коронавирус.

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