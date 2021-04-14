Россияне оценили вероятность участия страны в третьей мировой войне
Почти половина опрошенных считают, что, если новый глобальный конфликт случится, без ядерного оружия уже не обойдётся.
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Большинство россиян считают, что, если начнётся третья мировая война, РФ в ней придётся принимать участие. Такие результаты получил фонд "Общественное мнение" в результате опроса граждан России о вероятности нового глобального вооруженного столкновения.
"76% респондентов считают, что, если начнётся третья мировая война, Россия будет в ней участвовать. 48% опрошенных думают, что, если мировая война случится, в ней будет использовано ядерное оружие", — говорится по результатам исследования.
21% россиян (среди молодых — 30%) считают, что политика России в последнее время способствует повышению риска третьей мировой войны. А 53% опрошенных (среди пожилых — 65%) полагают, что действия Москвы снижают такой риск.
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Ранее другое исследование показало, что с утверждением "Я желаю мира во всём мире" согласно абсолютное большинство землян. Первое место среди стран с такой позицией заняла не Россия.
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