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"Ничего не успел понять": автор "Дневника хача" рассказал, как женился на внучке экс-лидера Узбекистана

Блогер отметил, что после вступления в официальный брак его душевное состояние не поменялось. Теперь они с супругой будут разбираться, "как это работает".

15 апреля 2021, 00:40
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/amiran495/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">amiran495</a></u></p>

Фото © Instagram / amiran495

Блогер Амиран Сардаров, известный по каналу "Дневник хача", подтвердил, что вступил в законный брак с внучкой бывшего президента Узбекистана Мариам Тилляевой. Своими эмоциями от свадьбы он поделился в Instagram.

"Я вчера женился! Нас поженил Элвис Пресли в Лас-Вегасе, все так быстро произошло, я даже ничего не успел понять", – написал блогер.

Он отметил, что всегда задавался вопросом, что же меняется внутри после официального вступления в брак. Сардаров подчеркнул, что в его душевном состоянии ничего не поменялось.

"Будем с Машей теперь разбираться как это работает на практике и можно ли жить долго и счастливо!", – резюмировал Сардаров.

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Напомним, свадьбу молодожёны сыграли в Лас-Вегасе 14 апреля: жених был в шортах, а у невесты был заметен округлившийся живот. Церемонию посетили только близкие родственники и друзья пары.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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