"Ничего не успел понять": автор "Дневника хача" рассказал, как женился на внучке экс-лидера Узбекистана
Блогер отметил, что после вступления в официальный брак его душевное состояние не поменялось. Теперь они с супругой будут разбираться, "как это работает".
Фото © Instagram / amiran495
Блогер Амиран Сардаров, известный по каналу "Дневник хача", подтвердил, что вступил в законный брак с внучкой бывшего президента Узбекистана Мариам Тилляевой. Своими эмоциями от свадьбы он поделился в Instagram.
"Я вчера женился! Нас поженил Элвис Пресли в Лас-Вегасе, все так быстро произошло, я даже ничего не успел понять", – написал блогер.
Он отметил, что всегда задавался вопросом, что же меняется внутри после официального вступления в брак. Сардаров подчеркнул, что в его душевном состоянии ничего не поменялось.
"Будем с Машей теперь разбираться как это работает на практике и можно ли жить долго и счастливо!", – резюмировал Сардаров.
Напомним, свадьбу молодожёны сыграли в Лас-Вегасе 14 апреля: жених был в шортах, а у невесты был заметен округлившийся живот. Церемонию посетили только близкие родственники и друзья пары.
Выбор редакции
Автор "Дневника хача" Амиран Сардаров женился на внучке бывшего президента Узбекистана — видео
Автор "Дневника хача" переехал в Лос-Анджелес, но признался, что он там "бомжара"
"Проснулся, а вокруг океан": Билан пожаловался на масштабный потоп в доме
Опубликовано видео провального краш-теста новых Logan и Sandero: две звезды из пяти
Еда как "кастрирующий фактор": названы опасные для мужского здоровья продукты
Комментариев: 0