"Ничего не успел понять": автор "Дневника хача" рассказал, как женился на внучке экс-лидера Узбекистана

Блогер Амиран Сардаров, известный по каналу "Дневник хача", подтвердил, что вступил в законный брак с внучкой бывшего президента Узбекистана Мариам Тилляевой. Своими эмоциями от свадьбы он поделился в Instagram.

"Я вчера женился! Нас поженил Элвис Пресли в Лас-Вегасе, все так быстро произошло, я даже ничего не успел понять", – написал блогер.

Он отметил, что всегда задавался вопросом, что же меняется внутри после официального вступления в брак. Сардаров подчеркнул, что в его душевном состоянии ничего не поменялось.

"Будем с Машей теперь разбираться как это работает на практике и можно ли жить долго и счастливо!", – резюмировал Сардаров.

Напомним, свадьбу молодожёны сыграли в Лас-Вегасе 14 апреля: жених был в шортах, а у невесты был заметен округлившийся живот. Церемонию посетили только близкие родственники и друзья пары.

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