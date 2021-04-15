Легко переболевший ковидом президент Аргентины объяснил это "Спутником V"
Альберто Фернандес так и не узнал, где заразился коронавирусной инфекцией. К исполнению обязанностей он приступит уже сегодня.
Фото © twitter/alferdez
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что именно благодаря российской вакцине от коронавируса "Спутник V" легко перенёс заражение коронавирусной инфекцией. Врачи признали его выздоровевшим после 12 дней изоляции.
"Я легко перенёс болезнь благодаря сделанной прививке", — сказал лидер страны в видеообращении.
Он отметил, что так и не знает, где заразился коронавирусом. Альберто Фернандес по решению лечащего врача может приступить к работе уже сегодня, 15 апреля.
Напомним, Фернандес привился первой дозой российской вакцины "Спутник V" в конце января, сделав прививку в госпитале Posadas. 3 апреля появились новости о его заражении. Сам политик отметил, что без вакцинации ему сейчас было бы плохо. Разработчики "Спутника V" пожелали Фернандесу скорейшего выздоровления и добавили, что препарат на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% — против тяжёлых случаев.
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