Легко переболевший ковидом президент Аргентины объяснил это "Спутником V"

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что именно благодаря российской вакцине от коронавируса "Спутник V" легко перенёс заражение коронавирусной инфекцией. Врачи признали его выздоровевшим после 12 дней изоляции.

Он отметил, что так и не знает, где заразился коронавирусом. Альберто Фернандес по решению лечащего врача может приступить к работе уже сегодня, 15 апреля.