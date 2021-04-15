На Сахалине медведь прогулялся вокруг забора школы — видео
От здания учебного заведения косолапого отпугнул охранник, который с криками выбежал на улицу.
В селе Шебунино Невельского района на Сахалине медведь прогулялся возле здания школы. На кадрах видно, что косолапый бродит вокруг образовательного учреждения. Как сообщает Astv.ru, инцидент произошёл в субботу, 10 апреля.
По данным портала, в учебном заведении в этот момент особо никого не было, поскольку у детей был выходной. От здания школы любопытного медведя отпугнул охранник, который с криками выбежал на улицу. Несмотря на то что зверь был небольшой, родители всерьёз обеспокоены. Они обратились в администрацию района. Косолапого видели ещё раз в округе в понедельник, 12 апреля. Информацию о медведе передали в Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
"Ситуацию взяли на контроль. С понедельника этого медведя не видели. Представитель лесничества в данный момент находится там. Если он ещё раз там появится, то будут приняты меры по отстрелу хищника, представляющего угрозу", — подчеркнул заместитель руководителя агентства Данила Дударев.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, как белый медведь чуть не сорвал манёвр с синхронным всплытием российских подводных атомных лодок в Арктике во время экспедиции Северного флота "Умка-2021".
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