Надёжные и неприхотливые: в Бразилии оценили российские вертолеты Ми-35М
Там рассказали, что новые российские машины успешно работают в сложных условиях амазонских тропиков.
Фото © Минобороны РФ
Военно-воздушные силы Бразилии высоко оценили качества новых российских транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Об этом сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.
"Командование ВВС Бразилии и летный состав высоко оценивают боевые качества, надежность и неприхотливость Ми-35М в крайне сложных условиях амазонских тропиков", – сказала она ТАСС.
Решетникова также подчеркнула, что Россия рассчитывает на интерес бразильских партнеров по вертолетной тематике и заинтересована в расширении взаимодействия.
Сейчас на вооружении ВВС Бразилии состоит 12 вертолетов Ми-35М, получивших локальное обозначение AH-2 Sabre. Также в Бразилии, как уточнила пресс-секретарь ФСВТС, создан центр капитального ремонта Ми-35М на мощностях компании IAS, подготовлены местные специалисты. По её словам, вывод этого центра на полную мощность – самая важная задача на сегодняшний день.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии идёт процесс перевооружения дивизионов зенитно-ракетных войск, которые планируется оснастить российскими ЗРС С-400 вместо ныне действующих комплексов С-300.
Выбор редакции
Путин и Болсонару обсудили по телефону поставки "Спутника V" в Бразилию
Дырявый зонтик: США экстренно усиливают систему ПРО из-за российского "Авангарда"
Депутат от Крыма с иронией ответил на заявление Киева о ядерном оружии на полуострове
Пьяный житель Приморья поджёг квартиру, где мог находиться маленький ребенок
Байден призвал весь мир готовиться к следующей пандемии
Комментариев: 0