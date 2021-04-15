Надёжные и неприхотливые: в Бразилии оценили российские вертолеты Ми-35М

Военно-воздушные силы Бразилии высоко оценили качества новых российских транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Об этом сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

"Командование ВВС Бразилии и летный состав высоко оценивают боевые качества, надежность и неприхотливость Ми-35М в крайне сложных условиях амазонских тропиков", – сказала она ТАСС.

Решетникова также подчеркнула, что Россия рассчитывает на интерес бразильских партнеров по вертолетной тематике и заинтересована в расширении взаимодействия.

Сейчас на вооружении ВВС Бразилии состоит 12 вертолетов Ми-35М, получивших локальное обозначение AH-2 Sabre. Также в Бразилии, как уточнила пресс-секретарь ФСВТС, создан центр капитального ремонта Ми-35М на мощностях компании IAS, подготовлены местные специалисты. По её словам, вывод этого центра на полную мощность – самая важная задача на сегодняшний день.

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