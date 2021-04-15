Депутат от Крыма с иронией ответил на заявление Киева о ядерном оружии на полуострове

На Украине за подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму восприняли строительство школ, больниц и благоустройство территорий. Таким мнением поделился депутат Госдумы от этого региона Андрей Козенко.

"Судя по всему, строительство в Крыму школ и больниц, благоустройство территорий Киев воспринимает как подготовку к размещению ядерного оружия", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Козенко отметил, что России незачем размещать ядерное оружие в Крыму, поскольку такое вооружение имеет достаточную дальность работы и при нынешнем расположении. Депутат подчеркнул, что в случае принятия такого решения Киев бы об этом узнал в последнюю очередь.

"Это такие меры, которые касаются исключительно нашей страны", — подчеркнул Козенко.

Парламентарий от Крыма подчеркнул, что с такими заявлениями украинским политикам следует направиться в кабинет к психотерапевту.

Напомним, о том, что Россия якобы готовится хранить ядерное оружие в Крыму, заявил глава Минобороны Украины Андрей Таран, выступая по видеосвязи на заседании Комитета Европарламента по вопросам обороны и безопасности.

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