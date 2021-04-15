Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Депутат от Крыма с иронией ответил на заявление Киева о ядерном оружии на полуострове

Андрей Козенко считает, что с такими заявлениями украинским политикам нужно не в Европарламент, а в кабинет к психотерапевту.

15 апреля 2021, 01:46
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

На Украине за подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму восприняли строительство школ, больниц и благоустройство территорий. Таким мнением поделился депутат Госдумы от этого региона Андрей Козенко.

"Судя по всему, строительство в Крыму школ и больниц, благоустройство территорий Киев воспринимает как подготовку к размещению ядерного оружия", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Козенко отметил, что России незачем размещать ядерное оружие в Крыму, поскольку такое вооружение имеет достаточную дальность работы и при нынешнем расположении. Депутат подчеркнул, что в случае принятия такого решения Киев бы об этом узнал в последнюю очередь.

"Это такие меры, которые касаются исключительно нашей страны", — подчеркнул Козенко.

Парламентарий от Крыма подчеркнул, что с такими заявлениями украинским политикам следует направиться в кабинет к психотерапевту.

В МИД РФ предупредили США: Держитесь подальше от Крыма и Черноморского побережья

В МИД РФ предупредили США: Держитесь подальше от Крыма и Черноморского побережья

Напомним, о том, что Россия якобы готовится хранить ядерное оружие в Крыму, заявил глава Минобороны Украины Андрей Таран, выступая по видеосвязи на заседании Комитета Европарламента по вопросам обороны и безопасности.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1