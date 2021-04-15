В Гидрометцентре рассказали, на чём скажется аномально тёплый апрель
Такая погода бывает весной очень редко, отмечают синоптики. Россиян призывают наслаждаться ею, ведь впереди ждут дожди.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Аномальное тепло в центре европейской части России было краткосрочным и не говорит о наступлении преждевременного или более жаркого лета. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, такая погода никак негативно не отразится на урожае. Сказаться она может разве что на настроении людей.
"Супертёплая погода в апреле — это просто эпизод... Эта погода никак негативно не отразится на урожае. Все события, которые связаны с продолжительностью два-три-четыре дня — для природы пустяки. Крайне редко бывает такая погода весной, ею надо наслаждаться..." — передаёт РИА "Новости" слова метеоролога.
Вильфанд добавил, что главная характеристика атмосферы — её нестабильность, и в этом залог нормального существования человека. При этом синоптик уточнил, что за последние 35 лет изменчивость атмосферы увеличилась.
Ранее Вильфанд заявил, что летом почти на всей территории страны, особенно в европейской части, температура будет около и выше нормы.
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