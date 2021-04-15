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Доктор Мясников указал на частую ошибку людей при головной боли

Вместо приёма большого количества обезболивающих в некоторых случаях можно применять препарат другого типа.

15 апреля 2021, 03:29
<p>Фото © ТАСС / Щербак Александр</p>

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал частую ошибку людей при головной боли. Один из самых распространённых её видов, который встречается в восьми случаях из десяти, связан с разновидностью остеохондроза, когда болят ткани, окружающие голову человека. И помочь в этом случае могут антидепрессанты, а не большой объём обезболивающих.

"При упорной головной боли, когда вы принимаете большое количество обезболивающих, вы должны принимать антидепрессанты первого поколения, в частности амитриптилин, для того чтобы переключить болевые рецепторы, чтобы снять вас с этих обезболивающих", — пояснил врач в эфире телеканала "Россия-1".

Врач рассказал об опасных последствиях приёма таблеток при головной боли

Врач рассказал об опасных последствиях приёма таблеток при головной боли

Мясников заверил, что антидепрессанты эффективно применяются для лечения такой головной боли, но многие граждане не принимают их, думая, что подобные лекарства следует использовать при депрессии.

Ранее Мясников назвал популярное лекарство, которое способно провоцировать кровоизлияние в мозг. Врач предостерёг от употребления препарата и рассказал, как можно себя обезопасить.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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