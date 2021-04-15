Доктор Мясников указал на частую ошибку людей при головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал частую ошибку людей при головной боли. Один из самых распространённых её видов, который встречается в восьми случаях из десяти, связан с разновидностью остеохондроза, когда болят ткани, окружающие голову человека. И помочь в этом случае могут антидепрессанты, а не большой объём обезболивающих.

"При упорной головной боли, когда вы принимаете большое количество обезболивающих, вы должны принимать антидепрессанты первого поколения, в частности амитриптилин, для того чтобы переключить болевые рецепторы, чтобы снять вас с этих обезболивающих", — пояснил врач в эфире телеканала "Россия-1".

Мясников заверил, что антидепрессанты эффективно применяются для лечения такой головной боли, но многие граждане не принимают их, думая, что подобные лекарства следует использовать при депрессии.

Ранее Мясников назвал популярное лекарство, которое способно провоцировать кровоизлияние в мозг. Врач предостерёг от употребления препарата и рассказал, как можно себя обезопасить.

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