"Силы никакой нет": Шаман призвала олимпийских спортсменов не полагаться на оберег на экипировке

Нанесение специального оберега в качестве пожелания удачи на форму сборной России к Олимпийским играм в Токио является хорошим решением, однако спортсменам не стоит сильно полагаться на него. Такое мнение высказала шаман Елена Батыр.

"Это хорошо, что дизайнеры отнеслись к нему как к настоящему оберегу и разместили на внутренней стороне. Но, к сожалению, спортсменам особой помощи он не окажет. У меня показывает, что в нём изначально силы никакой нет", — сказала она Лайфу.

Она оценила и цвета экипировки, напоминающие российский триколор. Однако раскраска тоже не окажет никакого влияния на спортсменов, потому что они изначально являются гражданами РФ, заметила собеседница. Ещё одним элементом от дизайнеров станет оплечье, которое является распространённым элементом русского костюма. Оно, по словам Батыр, повлияет на женщин и даст им 20% дополнительной удачи. При этом шаман уточнила, что спортсмены отправятся на Игры без магической силы и будут полагаться только на свои способности.

Также Батыр призвала спортсменов быть аккуратными на начальных этапах соревнований, так как увидела переживания, которые могут привести к проблемам, и предрекла пять сложных стартовых дней Игр, в которых даже возможны подставы. Однако далее спортсмены смогут собраться с силами и добиться хороших результатов.

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