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Букингемский дворец показал ранее не опубликованное фото принца Филиппа с правнуками

Там также поделились архивными снимками супруга Елизаветы II, один из которых датируется 1966 годом.

15 апреля 2021, 10:00
<p>Принц Филипп и Елизавета II. Фото © ТАСС / AP / Michael Sohn</p>

Принц Филипп и Елизавета II. Фото © ТАСС / AP / Michael Sohn

На официальной странице британской королевской семьи в "Инстаграме" появился ранее не опубликованный снимок королевы Елизаветы II и её супруга принца Филиппа, который скончался 9 апреля, с правнуками.

На фото чета монархов находится в окружении семерых детей разных возрастов. Снимок был сделан в замке Балморал в 2018 году. В то время самому младшему правнуку Елизаветы и Филиппа — принцу Луи — было всего несколько месяцев.

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В подписи к фотографии указано, что её автором является герцогиня Кембриджская Кэтрин. Известно, что на протяжении последнего года супруги не имели возможности видеться с внуками и правнуками из-за пандемии коронавируса.

Букингемский дворец показал и другие архивные семейные снимки. Так, на ещё одном фото изображён герцог Эдинбургский с сыном принцем Чарльзом, которые играют в поло. Кадр датируется 1966 годом.

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Напомним, новость о том, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп, пришла 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин. А позднее стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа. Похороны герцога Эдинбургского состоятся 17 апреля.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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