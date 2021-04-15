В Кремле отреагировали на решение Пентагона отменить проход двух военных кораблей в Чёрное море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение амерканского руководства не отправлять два военных корабля в Чёрное море. По мнению представителя Кремля, говорить о какой-либо "разрядке" было бы преждевременно.

Напомним, 9 апреля стало известно, что Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Соединённые Штаты направили туда два эсминца на фоне напряжённой ситуации в Донбассе. Ожидалось, что они пробудут в акватории до 4 мая. В МИД РФ назвали это решение осложнением ситуации в сфере безопасности.



