Разбил витрины киосков и напал на настоятеля: неадекватный мужчина устроил погром в Андреевском соборе в Петербурге
Правоохранители составили на дебошира административный протокол. Выяснилось, что ранее он уже был судим, в том числе за грабёж.
Неадекватный мужчина устроил погром в Андреевском соборе в Петербурге. Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина устроил погром в Андреевском соборе, утихомирить его пришлось сотрудникам полиции. Об этом Лайфу сообщили в МВД по городу.
Инцидент произошёл ещё 11 апреля. Мужчина зашёл в собор и стал приставать к настоятелю Константину, снимая с него маску и хватая за волосы. А после этого он разбил витрины киосков по обе стороны от входа в храм.
Сотрудникам удалось выволочь дебошира на улицу, где он был задержан правоохранителями. Установлено, что мужчина сейчас нигде не работает. Ранее он уже был судим за грабёж, хранение и распространение наркотиков. На злоумышленника составили административный протокол о мелком хулиганстве. Что стало причиной такого поведения, не уточняется.
Ранее Лайф рассказывал, что под Красноярском компания пьяных парней ворвалась в больницу и избила врача. Правоохранители завели уголовное дело, теперь одному из злоумышленников грозит до двух лет лишения свободы.
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