В Кремле рассказали о самочувствии Путина после второй прививки
Журналисты поинтересовались, держал ли президент на своей тумбочке градусник "на всякий случай", как было после первого укола.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин, который накануне привился вторым компонентом вакцины от коронавируса, чувствует себя хорошо и никаких побочных эффектов не ощутил. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, что сам российский лидер рассказывал, что через несколько часов после первого укола он почувствовал небольшой дискомфорт в левой руке, а перед сном "на всякий случай положил себе на тумбочку градусник". Журналисты поинтересовались у Пескова, а как было в этот раз.
"Не знаю, что лежало на тумбочке у президента, но, учитывая, что сегодня у него достаточно напряжённый рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него всё в порядке, равно как и во время введения первого компонента. Сейчас тоже никаких побочных эффектов нет", — заверил представитель Кремля.
Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию: Путин посоветовал использовать контрастный душ.
14 апреля Путин привился повторно и призвал всех последовать своему примеру. Даже тех, кто уже переболел.
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