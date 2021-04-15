В Кремле рассказали о самочувствии Путина после второй прививки

Президент России Владимир Путин, который накануне привился вторым компонентом вакцины от коронавируса, чувствует себя хорошо и никаких побочных эффектов не ощутил. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что сам российский лидер рассказывал, что через несколько часов после первого укола он почувствовал небольшой дискомфорт в левой руке, а перед сном "на всякий случай положил себе на тумбочку градусник". Журналисты поинтересовались у Пескова, а как было в этот раз.

"Не знаю, что лежало на тумбочке у президента, но, учитывая, что сегодня у него достаточно напряжённый рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него всё в порядке, равно как и во время введения первого компонента. Сейчас тоже никаких побочных эффектов нет", — заверил представитель Кремля.

Авторы