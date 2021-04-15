В МИД Франции оценили шансы Украины попасть в состав Евросоюза
Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что ЕС поддерживает Киев в кризисе с Россией, но это ничего не означает.
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Планы Украины по вступлению в состав Евросоюза являются "несерьёзной перспективой", несмотря на поддержку Киева со стороны ЕС. Таким мнением поделился глава МИД Франции Клеман Бон.
"Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину, и мы делаем это в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления [в ЕС]. Я думаю, что это несерьёзная перспектива", — сказал министр в эфире радиостанции Radio J.
Кроме того, французский политик оценил возможность вступления Турции в состав Евросоюза. По его словам, разговоров по этому поводу, как и перспектив, нет в актуальной повестке.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что страна планирует стать членом НАТО и вступить в ЕС в течение пяти-десяти лет. Причинами того, почему Незалежная ещё не вступила в Евросоюз, политик назвал малое количество проведённых реформ для достижения соответствия европейским стандартам, а также скептицизм некоторых членов блока по поводу дальнейшего его расширения.
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