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Категорий: 18

В МИД Франции оценили шансы Украины попасть в состав Евросоюза

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что ЕС поддерживает Киев в кризисе с Россией, но это ничего не означает.

15 апреля 2021, 09:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Планы Украины по вступлению в состав Евросоюза являются "несерьёзной перспективой", несмотря на поддержку Киева со стороны ЕС. Таким мнением поделился глава МИД Франции Клеман Бон.

"Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину, и мы делаем это в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления [в ЕС]. Я думаю, что это несерьёзная перспектива", — сказал министр в эфире радиостанции Radio J.

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Кроме того, французский политик оценил возможность вступления Турции в состав Евросоюза. По его словам, разговоров по этому поводу, как и перспектив, нет в актуальной повестке.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что страна планирует стать членом НАТО и вступить в ЕС в течение пяти-десяти лет. Причинами того, почему Незалежная ещё не вступила в Евросоюз, политик назвал малое количество проведённых реформ для достижения соответствия европейским стандартам, а также скептицизм некоторых членов блока по поводу дальнейшего его расширения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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