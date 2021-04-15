В Донбассе уже в 2021 году будет миллион граждан России
При этом сначала люди должны получить документ ДНР и только потом российский паспорт.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Уже в этом году в ДНР и ЛНР будет миллион граждан России. Такие цифры озвучил заместитель начальника миграционной службы МВД ДНР Игорь Скрибов.
"В ДНР российскими гражданами становятся в среднем по 1500 человек в день. Последние цифры: к 12 апреля более 260 тысяч принято заявлений, 235 тысяч уже получили паспорта России. Явно это уже больше 10% всего населения Донбасса", — приводит его слова kp.ru.
Сейчас получить российский паспорт жители Донбасса могут только после того, как оформят документ ДНР. Как уточнил депутат Совета ДНР Владислав Бриг, сделано это для безопасности России.
"В Крыму выдавали всем. Без особых проверок. Отсюда случаи, когда люди получали паспорта РФ и внедрялись в российские госструктуры полуострова по заданию Службы безопасности Украины. Теперь приходится отлавливать таких "кротов", — сказал Бриг.
На сегодняшний день, заметил Скрибов, выдано 700 тысяч паспортов ДНР. В российских же документах не стоит никаких пометок в графе "зарегистрирован", так как по закону это граждане РФ, которые постоянно проживают за территорией России, объяснил замначальника.
Напомним, сейчас в Донбассе идёт очередное обострение, фиксирующееся с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
Выбор редакции
Глава ЦРУ не исключил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины
Российский паспорт поднялся в мировом рейтинге свободы передвижения
Китай предложил японским политикам выпить воду с "Фукусимы", чтобы доказать её безопасность
В Кремле отреагировали на решение Пентагона отменить проход двух военных кораблей в Чёрное море
Зависимый завязал с алкоголем на год, и достаточно увидеть его лицо, чтобы понять — оно того стоило
Комментариев: 0