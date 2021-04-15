В Донбассе уже в 2021 году будет миллион граждан России

Уже в этом году в ДНР и ЛНР будет миллион граждан России. Такие цифры озвучил заместитель начальника миграционной службы МВД ДНР Игорь Скрибов.

"В ДНР российскими гражданами становятся в среднем по 1500 человек в день. Последние цифры: к 12 апреля более 260 тысяч принято заявлений, 235 тысяч уже получили паспорта России. Явно это уже больше 10% всего населения Донбасса", — приводит его слова kp.ru.

Сейчас получить российский паспорт жители Донбасса могут только после того, как оформят документ ДНР. Как уточнил депутат Совета ДНР Владислав Бриг, сделано это для безопасности России.

"В Крыму выдавали всем. Без особых проверок. Отсюда случаи, когда люди получали паспорта РФ и внедрялись в российские госструктуры полуострова по заданию Службы безопасности Украины. Теперь приходится отлавливать таких "кротов", — сказал Бриг.

На сегодняшний день, заметил Скрибов, выдано 700 тысяч паспортов ДНР. В российских же документах не стоит никаких пометок в графе "зарегистрирован", так как по закону это граждане РФ, которые постоянно проживают за территорией России, объяснил замначальника.

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