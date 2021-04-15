Открытие века: российские учёные искали способ борьбы с диабетом, а изобрели беспохмельную водку
Звучит как повод выпить за успехи российской науки. Куда только смотрит Нобелевский комитет?
Кадр из фильма "Самогонщики" (1961) © "Мосфильм"
О "научном открытии века" сообщает Mash Siberia. Двое учёных из новосибирского Академгородка — Николай Баранов и Оксана Афанасьева — изобрели водку, которая не вызывает похмелья. Вдвойне приятно, что исследовательский "прорыв" был достигнут случайно: изначально изобретатели трудились над лекарством для больных диабетом на основе лишайника ягеля, который употребляют в пищу северные олени.
В ходе экспериментов олигосахариды, выделенные из этого растения, добавляли в различные жидкости, в том числе и в водку. Получившийся чудо-напиток сохранил крепость, но лишился вредных свойств, в частности, постинтоксикационный эффект уменьшился в целых 20 раз.
Однако полностью сосредоточиться на своём "беспохмельном" открытии гении из Новосибирска не захотели. В планах у учёных — продолжить эксперименты с ягелем, чтобы довести начатое, а именно — создание лекарства для диабетиков — до конца.
"На сегодняшний день мы считаем, что наиболее интересным и перспективным для нас является создание биоактивной добавки на основе ягеля для коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете. Что касается водочной промышленности, то это дело будущего", — приводит объяснение Николая Баранова Mash Siberia.
Ранее врач-нарколог рассказал, как выпивать и не страдать от похмелья. Он порекомендовал после каждого глотка спиртного делать глоток какой-нибудь другой жидкости, и желательно, чтобы это была простая вода, а не сладкая газировка, которая лишь усугубит негативный эффект.
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