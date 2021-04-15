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Открытие века: российские учёные искали способ борьбы с диабетом, а изобрели беспохмельную водку

Звучит как повод выпить за успехи российской науки. Куда только смотрит Нобелевский комитет?

15 апреля 2021, 09:12
<p>Кадр из фильма "Самогонщики" (1961) © "Мосфильм"</p>

Кадр из фильма "Самогонщики" (1961) © "Мосфильм"

О "научном открытии века" сообщает Mash Siberia. Двое учёных из новосибирского Академгородка — Николай Баранов и Оксана Афанасьева — изобрели водку, которая не вызывает похмелья. Вдвойне приятно, что исследовательский "прорыв" был достигнут случайно: изначально изобретатели трудились над лекарством для больных диабетом на основе лишайника ягеля, который употребляют в пищу северные олени.

"Никому не пожелаю быть таким". Леонид Агутин посвятил стихотворение похмелью

"Никому не пожелаю быть таким". Леонид Агутин посвятил стихотворение похмелью

В ходе экспериментов олигосахариды, выделенные из этого растения, добавляли в различные жидкости, в том числе и в водку. Получившийся чудо-напиток сохранил крепость, но лишился вредных свойств, в частности, постинтоксикационный эффект уменьшился в целых 20 раз.

Однако полностью сосредоточиться на своём "беспохмельном" открытии гении из Новосибирска не захотели. В планах у учёных — продолжить эксперименты с ягелем, чтобы довести начатое, а именно — создание лекарства для диабетиков — до конца.

Назван единственный способ избежать похмелья

Назван единственный способ избежать похмелья

"На сегодняшний день мы считаем, что наиболее интересным и перспективным для нас является создание биоактивной добавки на основе ягеля для коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете. Что касается водочной промышленности, то это дело будущего", приводит объяснение Николая Баранова Mash Siberia.

Ранее врач-нарколог рассказал, как выпивать и не страдать от похмелья. Он порекомендовал после каждого глотка спиртного делать глоток какой-нибудь другой жидкости, и желательно, чтобы это была простая вода, а не сладкая газировка, которая лишь усугубит негативный эффект.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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