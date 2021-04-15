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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Также лидеры затронули некоторые важные вопросы двусторонней повестки.

15 апреля 2021, 08:38
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы лидеры обсудили важные вопросы двусторонней повестки, а также затронули тему Нагорного Карабаха. Президенты выразили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений.

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Напомним, 7 апреля в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она началась с обсуждения Нагорного Карабаха. Позже российский лидер провёл телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой. Главы государства также обсудили ситуацию вокруг Карабаха.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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