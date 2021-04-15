Суд не стал запрещать скопинскому маньяку посещать кафе и общаться со СМИ
Однако для того, чтобы сохранить себе такую возможность, Мохову необходимо чаще отмечаться в полиции.
Виктор Мохов. Скриншот © YouTube / Ксения Собчак
Скопинский районный суд Рязанской области дополнил ограничения в отношении скопинского маньяка Виктора Мохова, но не удовлетворил иск о запрете на посещение кафе и баров, а также общение с журналистами и в Интернете. Об этом Лайфу сообщили в секретариате суда.
Однако такие меры сохранятся при условии, если Мохов будет соблюдать требования и отмечаться в полиции четыре раза в месяц.
Заседание прошло без участия самого скопинского маньяка, который проигнорировал его уже во второй раз.
Ранее Лайф сообщал, что бывшая пленница Мохова написала на него заявление в СК. В нём Екатерина просит проверить факты, когда маньяк ещё в тюрьме пытался выйти с ней на связь.
Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.
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