За сутки в России снова выявили менее 9 тысяч случаев коронавируса

За сутки в России выявлено 8944 новых случая коронавируса, умерло 398 пациентов, выздоровело — 10 225. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В пятёрке по заболеваемости находятся Москва (+2455 случаев за сутки), Петербург (+719), Подмосковье (+565), Ростовская (+240) и Нижегородская (+211) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего выздоровевших в Москве (+1944 за сутки), Петербурге (+1456), Подмосковье (+489), Нижегородской (+266) и Самарской (+219) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 4 675 153 заболевших в 85 регионах. За весь период умерло 104 398 пациентов, 4 301 448 человек выздоровели.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в стране. По её словам, пока всё стабильно, но заболеваемость стала снижаться медленнее, "мы практически стоим на месте". Поэтому в этой ситуации она не видит возможности отменять масочный режим и другие ограничения.

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