Рэпер Yung Trappa рассказал, что не так с машиной каршеринга, на которой он попал в серьёзное ДТП

Рэпер Владислав Ширяев, известный как Yung Trappa, рассказал Лайфу, что арендованный им каршеринговый автомобиль ранее уже три раза попадал в ДТП. По словам молодого человека, машину как следует не отремонтировали, что стало причиной серьёзных последствий аварии, которую музыкант устроил в Санкт-Петербурге.

"Подушка не сработала, и её там и не было, 100%. Это видно и невооружённым глазом. Моё личное мнение, что после восстановления после ДТП в 2020 году они некорректно восстановили безопасность автомобиля. Так как на фото и видео видно, что подушка вылетела из руля, и, как мне кажется, именно она и нанесла повреждение", — отметил исполнитель.

По словам молодого человека, всего у арендованного автомобиля было четыре ДТП, причём два из них — лобовые столкновения (включая аварию рэпера). В случае судебного разбирательства Владислав готов предъявить компромат на каршеринг.

Напомним, Yung Trappa попал в серьёзную аварию на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 13 апреля. Он влетел на машине каршеринга в серебристый пикап на улице Уральской. В результате столкновения перед арендованного авто сильно смяло, капот чуть не достал до лобового стекла. Сейчас музыкант находится в нейрохирургическом отделении Мариинской больницы, где ему предстоит операция на челюсть.

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