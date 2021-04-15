Скопинский маньяк во второй раз проигнорировал заседание суда по ужесточению ему надзора
Полиция планирует ввести новые ограничения, запретив Мохову общаться в Интернете, а также посещать кафе и бары.
Виктор Мохов. Скриншот © YouTube / Ксения Собчак
Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, уже во второй раз не явился на заседание Скопинского районного суда, на котором рассматривался вопрос об ужесточении ему административного надзора. Об этом сообщили в секретариате суда.
"Мохов в суд не явился", — приводит сообщение ТАСС.
Впервые Мохов проигнорировал заседание 6 апреля.
Отметим, что на суде должны рассматривать иск межмуниципального отдела МВД "Скопинский", согласно которому маньяка планируют ограничить в общении в Интернете, а также запретить ему походы в кафе и бары.
Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.
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