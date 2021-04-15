Главу ГИБДД по Тюменской области задержали за взяточничество

Начальник Управления ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин задержан, его подозревают в получении взятки. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает Ura.ru.

Сейчас по месту проживания задержанного, а также на его рабочем месте сотрудники УФСБ и Следственного комитета проводят необходимые для расследования действия, в том числе обыски.

В региональном управлении СКР пояснили, что Селюнин и его посредник подозреваются в получении взятки за выдачу водительских прав без прохождения экзаменов. По данным следствия, с августа по октябрь 2020 года задержанный давал своим подчинённым указания принимать экзамены без фактической их сдачи с последующей выдачей удостоверения. За это он через посредника получал вознаграждение.

Селюнин вступил в должность главы Управления ГИБДД по Тюменской области в 2018 году, а до этого, с 2012 по 2016 год, был начальником Управления ГИБДД по городу Тюмени.

Ранее Лайф сообщал, что начальника Следственного Управления МВД по Симферополю задержали по подозрению во взятке на 7,5 миллиона рублей. По предварительным данным, за незаконное вознаграждение полковник обещал организовать проверки в отношении крымских бизнесменов.

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