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В Минсельхозе ответили на сообщения о росте цен на кондитерские изделия

Ранее сразу несколько компаний объявили о подорожании сладостей из-за "катастрофической" стоимости сырья.

15 апреля 2021, 07:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На сегодняшний день в России нет оснований для значительного повышения стоимости кондитерских изделий. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

"Правительством страны приняты меры для стабилизации цен на продовольствие, в том числе сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции", — отмечается в сообщении ведомства.

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В министерстве объяснили, что таможенно-тарифные меры регулирования экспорта масличных позволят снизить затраты на продукты переработки подсолнечника, а стоимость муки стабилизировалась после предоставления субсидий мукомольным предприятиям и благодаря действию экспортных пошлин на зерно.

Ранее сразу несколько кондитерских компаний объявили о росте цен на продукцию из-за "катастрофического" роста цен на сырьё. Влияние на повышение закупочной стоимости оказал Китай, который резко начал закупать сырьё огромными объёмами, что привело к мировому дефициту по некоторым позициям.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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