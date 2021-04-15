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Россиян предупредили о возможном подорожании сладостей

Уже несколько компаний объявили о росте цен на продукцию, заметив, что до конца года это может случиться ещё раз.

15 апреля 2021, 06:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия из-за "катастрофического" роста цен на сырьё. Об этом предупредили сразу несколько кондитерских предприятий, передаёт РБК.

По словам гендиректора компании "Акульчев" Сергея Акульчева, сырьё для кондитеров подорожало за последние полгода от 25 до 120%. Причём цены растут на основные ингредиенты: муку, масло, яйца, джемы и сахар. Группа компаний ведёт переговоры о росте цен, в среднем он составляет от 10%.

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Нынешнее повышение цен — не последнее в году, считает гендиректор компании "Эссен Продакшн АГ" Леонид Барышев. Он уточнил, что практически все поставщики сырья и упаковки увеличивают ценник, иногда даже еженедельно.

"В течение года с большой вероятностью будем ещё вести переговоры о повышении", — сказал он, заметив, что о подорожании потребителей будут предупреждать постепенно, чтобы "не травмировать".

Барышев также рассказал, что рост цен на сырьё на текущий момент составил около 50–70%, в частности, сахар подорожал на 100%, а какао-порошки — на 30–40%. Влияние на повышение закупочной стоимости оказал Китай, который резко начал закупать сырьё огромными объёмами, что привело к мировому дефициту по некоторым позициям.

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Президент кондитерской фабрики "Победа" Виталий Муравьёв согласился с мнением коллег и рассказал о росте стоимости на упаковку, так как в пандемию сократился сбор макулатуры. В целом у компании рост цен составил 3% по сравнению с осенью 2020 года, а себестоимость выросла на 10%.

Ранее Лайф сообщал о возможном мировом дефиците чипсов и картофеля фри. Однако всё не так страшно, специалисты уже занимаются поиском решения этой проблемы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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