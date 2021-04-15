Собянин назвал число москвичей, сделавших прививку от ковида

Число москвичей, получивших первый компонент вакцины от коронавируса, превысило миллион. Такие цифры привёл мэр города Сергей Собянин.

"На днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей города", — говорится в сообщении на сайте градоначальника.

По его словам, почти 45% из вакцинированных — это люди старше 60 лет. Также Собянин заверил, что Москва полностью обеспечена запасами препаратов от ковида, ежедневно работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек. Поэтому мэр призвал жителей столицы не тянуть с прививкой.

"Впереди лето, сезон отдыха и отпусков. Если мы хотим жить в эти месяцы нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино, то давайте не будем откладывать вакцинацию", — отметил Собянин.

А с 13 апреля москвичей, которые испытывают сложности с самостоятельным передвижением, начали прививать от коронавируса на дому. Таких жителей в столице 120 тысяч.

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