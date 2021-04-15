Вернуть деньги за сгоревшие путёвки в Турцию россияне смогут только через суд

Российские туристы смогут вернуть деньги за несостоявшийся отдых в Турции только через суд, причём на этот процесс уйдёт около года. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Тем туроператорам, которые перечислили деньги зарубежным партнёрам, взять их неоткуда. Партнёры ничего не возвращают. Таким образом, в досудебном порядке смогут вернуть деньги за туры очень и очень немногие туристы", — сказал эксперт в интервью "Известиям".

По словам вице-президента РСТ, сейчас туроператоры предлагают россиянам перенести путёвки на более поздние даты. И это устраивает большинство граждан. Например, по словам Барзыкина, в случае с Турцией многие просто перебронируют отели на даты после 1 июня. Однако тем, кто перенёс отдых на пик сезона (июль, август), всё же придётся доплатить. В то же время некоторые компании вообще откладывают путешествия сразу на осень. По цене они никак не отличаются от путёвок на весну.

"Можно переориентироваться на другие направления — Кипр, Египет, ОАЭ, Грецию. Но это сложнее и дороже", — добавил эксперт.

Напомним, Россия с сегодняшнего дня, 15 апреля, по 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение ранее принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. К примеру, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Для сравнения: в России, у которой население почти в два раза больше, — только около восьми тысяч случаев за день.

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