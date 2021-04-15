WSJ сообщила о "смягчающем" факторе санкций США против госдолга России

Планируемые санкции США против России запретят американским финансовым учреждениям покупать новый госдолг напрямую у Центробанка и Минфина РФ, но сохранят возможность торговать российскими гособлигациями на вторичном рынке. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, президент США Джо Байден издаст распоряжение о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами. Помимо запрета покупать новые бонды у ЦБ и Минфина после 14 июня к ним добавится Фонд национального благосостояния страны.

"Однако одним смягчающим фактором является то, что учреждения США по-прежнему смогут торговать облигациями на вторичном рынке, сохранив при этом некоторые иностранные инвестиции, имеющие важное значение для российской экономики", — говорится в материале.

США таким образом планируют расширить санкции от августа 2019 года, запрещавшие финучреждениям страны участвовать в первичном размещении валютного российского госдолга (еврооблигаций), распространив запрет и на рублёвые облигации (ОФЗ).

Ранее в Кремле уже комментировали возможность введения США новых санкций на фоне недавнего разговора президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Путина и их договорённости о саммите. Дмитрий Песков отметил, что "подобные инициативы" Штатов должны коррелировать с их делами.

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