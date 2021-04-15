Попросил подождать и успокоиться: под Красноярском компания пьяных парней ворвалась в больницу и избила врача

В городе Заозёрном Красноярского края толпа пьяных молодых людей завалилась в местную больницу и стала требовать осмотреть их раненого друга. А когда хирург сообщил, что помощь будет оказана, но нужно подождать, один из неадекватов внезапно напал на него с кулаками.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, инцидент произошёл в минувшую среду, 14 апреля. Группа пьяных друзей сначала шумно вела себя возле приёмного отделения, а потом стала бить окна. Во время процесса один из парней разбил себе лоб. Тогда молодые люди завалились в больницу и стали требовать помощи. К ним вышел врач, который попросил всех успокоиться. После этого один из хулиганов накинулся на медика и избил его.

"В отношении молодого человека 1997 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации "Побои". Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, — лишение свободы на срок до двух лет", — отметили в региональном управлении МВД РФ.

Добавим, что дебошир ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.

Ранее Лайф писал о том, что в Екатеринбурге пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи, которая прибыла к его жене с положительным тестом на коронавирус. Он настойчиво требовал её госпитализации, хотя в этом не было необходимости.

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