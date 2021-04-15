Врачи заявили о возможности инсульта у переболевших коронавирусом детей

В редких случаях у детей, переболевших коронавирусом, могут развиться опасные неврологические патологии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в научном журнале The Lancet.

Так, у 38 детей были зафиксированы поражения головного мозга, нервной ткани и позвоночника, но выявить это удалось только с помощью МРТ. В итоге четверо юных пациентов умерли от повреждений центральной нервной системы (ЦНС), ещё у четырёх детей развилась тромбоишемическая болезнь, а у одного ребёнка случился инсульт со множественными кровоизлияниями в мозг.

По словам врача-невролога детской клиники "Медси" Оксаны Загиловой, у пациентов младшего возраста возможны нарушения работы нервной системы после перенесённого CoViD-19 в виде судорог, разной степени угнетения сознания, развития цереброваскулита и энцефалита.

"Все эти нарушения появляются тогда, когда иммунная система начинает атаковать нервные клетки собственного организма", — приводят слова медика "Известия".

Врач уточнила, что это обусловлено недостаточным содержанием кислорода в крови (гипоксемией), нарушениями кроветворений (гомеостаза) и способностью поражать нейроны (нейротропностью). Из-за этого повышается вероятность тромбообразования, что может привести к инсульту или инфаркту.

Такие повреждения ЦНС могут быть следствием мультивоспалительного синдрома, заметила врач-инфекционист Елена Белова. МРТ-исследование также может показать признаки цереброваскулита, ишемические и геморрагические инсульты и очерченные очаги демиелинизации.

Однако относить неврологические симптомы только к последствиям коронавируса нельзя, так как они могут проявлять себя в редких случаях почти при любом вирусе, заметил профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус.

Ранее в Минздраве заявили, что коронавирус вдвое превзошёл грипп по количеству осложнений. Однако вакцинация позволит избежать не только заражения, но и тяжёлых последствий болезни.

Авторы