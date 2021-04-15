Суд назначил Соболь год исправительных работ условно за "штурм" чужой квартиры

Суд в Москве признал виновной юриста ФБК* Любовь Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру и назначил ей наказание в виде года исправительных работ условно. Ранее этого требовал прокурор. Также с её зарплаты будут удерживать 10% в доход государства.

Напомним, что, по версии следствия, 21 декабря 2020 года несколько человек, среди которых была сотрудница ФБК, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы, при этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь, по данным Следственного комитета, оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру.