Суд назначил Соболь год исправительных работ условно за "штурм" чужой квартиры
Также с её зарплаты будут удерживать 10% в доход государства.
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Суд в Москве признал виновной юриста ФБК* Любовь Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру и назначил ей наказание в виде года исправительных работ условно. Ранее этого требовал прокурор. Также с её зарплаты будут удерживать 10% в доход государства.
Напомним, что, по версии следствия, 21 декабря 2020 года несколько человек, среди которых была сотрудница ФБК, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы, при этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь, по данным Следственного комитета, оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру.
* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.
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