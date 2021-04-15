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Суд назначил Соболь год исправительных работ условно за "штурм" чужой квартиры

Также с её зарплаты будут удерживать 10% в доход государства.

15 апреля 2021, 08:07
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Суд в Москве признал виновной юриста ФБК* Любовь Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру и назначил ей наказание в виде года исправительных работ условно. Ранее этого требовал прокурор. Также с её зарплаты будут удерживать 10% в доход государства.

Любовь Соболь нанесла травму москвичке во время "штурма" чужой квартиры

Любовь Соболь нанесла травму москвичке во время "штурма" чужой квартиры

Напомним, что, по версии следствия, 21 декабря 2020 года несколько человек, среди которых была сотрудница ФБК, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы, при этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь, по данным Следственного комитета, оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру.

* Организация внесена в реестр НКО иностранных агентов.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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