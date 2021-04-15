Российские космонавты после повышения зарплат будут получать более полумиллиона рублей в месяц

Заработная плата кандидатов в космонавты после анонсированного повышения в среднем составит около 300 тысяч рублей, а опытных космонавтов — более 500 тысяч рублей в месяц. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников.

"Президент объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% — чуть меньше 300 тысяч рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% — их зарплата чуть больше, чем 500 тысяч рублей", — сказал Овчинников.

По его словам, сегодня оклад российских космонавтов почти в два раза меньше, чем у их коллег из США и Европы. К примеру, астронавты NASA в среднем получают около восьми-девяти тысяч долларов (около 605–680 тысяч рублей), а специалисты из Европейского космического агентства — семь-восемь тысяч долларов. Первый замдиректора "Роскосмоса" отметил, что на решение вопроса о повышении зарплат нашим космонавтам ушло около четырёх месяцев. При этом в процесс были включены Администрация Президента РФ, правительство, Минэкономразвития и Минфин.

"Задача увеличения заработной платы космонавтам является приоритетной для корпорации. Ей непосредственно занимаются сам Дмитрий Олегович Рогозин, командир отряда космонавтов Олег Дмитриевич Кононенко и ответственные подразделения корпорации", — добавил Овчинников.

Ранее Лайф писал, что в День космонавтики президент РФ Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты — на 70%. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию ракетно-космической отрасли. Он также заверил, что повышение зарплаты отразится и на надбавках.

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