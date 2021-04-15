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Турция озвучила свою позицию в кризисе между Россией и Украиной

Также там выразили надежду на мирное урегулирование ситуации с помощью дипломатических переговоров.

15 апреля 2021, 08:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В российско-украинском кризисе Турция не поддерживает ни одну из сторон. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что между Анкарой, Москвой и Киевом существуют хорошие отношения, которые турецким властям хотелось бы поддерживать.

"Мы не выступаем ни на чьей стороне", — сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире телеканала NTV.

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Также дипломат отметил, что в интересах Турции — мирная обстановка на Чёрном море. По словам Чавушоглу, на данный момент "украинско-российская напряжённость мешает этому". В свою очередь Анкара надеется на урегулирование конфликта с помощью дипломатических переговоров.

Напомним, ранее турецкий лидер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего поддержал стремление Незалежной попасть в НАТО. Также Эрдоган заявил о принципиальном решении Турции не признавать "аннексию Крыма" и пообещал оказывать всяческую помощь Киеву. На полуострове ответили на это фразой: "Бойтесь данайцев, дары приносящих". А в Госдуме посоветовали Эрдогану поумерить пыл и не заглядываться на территории России.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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