Турция озвучила свою позицию в кризисе между Россией и Украиной
Также там выразили надежду на мирное урегулирование ситуации с помощью дипломатических переговоров.
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В российско-украинском кризисе Турция не поддерживает ни одну из сторон. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что между Анкарой, Москвой и Киевом существуют хорошие отношения, которые турецким властям хотелось бы поддерживать.
"Мы не выступаем ни на чьей стороне", — сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире телеканала NTV.
Также дипломат отметил, что в интересах Турции — мирная обстановка на Чёрном море. По словам Чавушоглу, на данный момент "украинско-российская напряжённость мешает этому". В свою очередь Анкара надеется на урегулирование конфликта с помощью дипломатических переговоров.
Напомним, ранее турецкий лидер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего поддержал стремление Незалежной попасть в НАТО. Также Эрдоган заявил о принципиальном решении Турции не признавать "аннексию Крыма" и пообещал оказывать всяческую помощь Киеву. На полуострове ответили на это фразой: "Бойтесь данайцев, дары приносящих". А в Госдуме посоветовали Эрдогану поумерить пыл и не заглядываться на территории России.
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