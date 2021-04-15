Турция озвучила свою позицию в кризисе между Россией и Украиной

В российско-украинском кризисе Турция не поддерживает ни одну из сторон. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что между Анкарой, Москвой и Киевом существуют хорошие отношения, которые турецким властям хотелось бы поддерживать.

"Мы не выступаем ни на чьей стороне", — сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире телеканала NTV.

Также дипломат отметил, что в интересах Турции — мирная обстановка на Чёрном море. По словам Чавушоглу, на данный момент "украинско-российская напряжённость мешает этому". В свою очередь Анкара надеется на урегулирование конфликта с помощью дипломатических переговоров.

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