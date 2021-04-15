Принца Филиппа перезахоронят после смерти Елизаветы II
Супруги будут покоиться вместе в склепе Мемориальной часовни короля Георга VI.
Фото © ТАСС / РА
Принца Филиппа похоронят в субботу, 17 апреля, в семейном склепе около часовни Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Однако это место станет для него лишь временным пристанищем, пишет Mirror.
По данным издания, тело герцога Эдинбургского перезахоронят после смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Сообщается, что супруги будут покоиться вместе в склепе Мемориальной часовни короля Георга VI.
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Напомним, печальная новость о том, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп, пришла 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин. А позднее стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа. Похороны герцога Эдинбургского состоятся 17 апреля.
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