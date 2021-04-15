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Китай предложил японским политикам выпить воду с "Фукусимы", чтобы доказать её безопасность

По словам представителя МИД КНР, выводы Токио основаны "исключительно на односторонних данных, которые совершенно не кажутся убедительными".

15 апреля 2021, 09:18
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Lee Jin-man</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Lee Jin-man

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал японских политиков выпить воды с АЭС "Фукусима-1", чтобы убедить общественность в её безопасности. По его словам, Токио принял решение о сбросе воды в Тихий океан в одностороннем порядке. Чжао Лицзянь призвал Японию начать сотрудничать по этому вопросу с заинтересованными сторонами, в том числе с Китаем и Южной Кореей.

"Некоторые политики в Японии так отчаянно пытаются доказать, что эта вода с атомной станции безопасна. Тогда пусть они начнут использовать её в качестве питьевой воды, а также для приготовления еды, стирки одежды и полива", — сказал он на брифинге.

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По словам дипломата, выводы о безопасности воды основаны "исключительно на односторонних данных, которые совершенно не кажутся убедительными". Он рассказал о выводах немецких учёных, которые считают, что в случае сброса радиоактивных веществ течение распространит их по большей части акватории Тихого океана всего за 57 дней, а в течение 10 лет опасная вода достигнет всех океанов мира.

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Напомним, ранее кабинет министров Японии принял решение через два года начать сбрасывать очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан. Обеспокоенность планами Токио уже выразил ряд стран, включая Китай, Южную Корею и Россию.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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