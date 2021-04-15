Цветы, торт и "вредные пирожки": Галкин вместе с детьми поздравил Пугачёву с 72-летием

Розы, торт и "вредные пирожки": Галкин с детьми поздравил Пугачёву с 72-летием. Видео © Instagram / maxgalkinru

Сегодня российской певице Алле Пугачёвой исполнилось 72 года. Телеведущий и юморист Максим Галкин с детьми первыми поздравили певицу с днём рождения: рано утром они дожидались её в гостиной, чтобы вручить подарки. Записью поздравления муж Примадонны поделился в "Инстаграме".

Для своей звёздной супруги Галкин устроил настоящий сюрприз. Так, вместе с детьми Гарри и Лизой он приготовил в подарок Пугачёвой огромные букеты цветов и роскошный торт с клубникой и свечами. Участники праздничного "заговора" поджидали Аллу Борисовну в гостиной. Когда артистка вошла и увидела всё это, она с трудом сдержала слёзы.

"Ах, мои радости большие!" — воскликнула Пугачёва.

Затем певица выслушала поздравления от Лизы и Гарри, которые прочитали для неё стихотворения и вручили открытки, сделанные своими руками. Сама же Алла Борисовна привела близнецов в восторг, задув свечи на праздничном торте.

"Загадала желание, чтобы вы долго жили и счастливо! А главное желание — чтобы воцарился мир на земле!" — сказала Пугачёва детям.

После поздравлений Галкин пригласил жену на кухню, где их семейная домработница Оксана уже напекла для неё "вредных пирожков". Юморист при этом отметил, что обычно Примадонна такое не ест, но в день рождения позволяет себе расслабиться.

Трогательное поздравление Галкина и детей умилило подписчиков. Всего за 40 минут ролик посмотрело более 200 тысяч человек. Поклонники осыпали Пугачёву всевозможными комплиментами, а также пожелали ей долгих лет жизни, здоровья и счастья в семье.

А ранее Максим Галкин показал архивное видео с поющей для космонавтов молодой Пугачёвой и довёл подписчиков до мурашек. Фанаты выразили восхищение увиденным и отметили невероятную красоту голоса Примадонны.

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