Каменских выложила старые фото, которые она прятала несколько лет из-за того, как выглядело её тело

До/после... Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но ... реалити так реалити😊 я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому, что мы должны... Мы просто обязаны‼️❗️любить себя. Неважно, сколько килограммов, неважно, как мы выглядим

Настя Каменских