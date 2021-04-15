Каменских выложила старые фото, которые она прятала несколько лет из-за того, как выглядело её тело
33-летняя Настя Каменских известна не только своим творчеством, но и соблазнительными формами, которые охотно демонстрирует в "Инстаграме". Но на этот раз девушка преодолела стеснение и поддержала череду звёзд и блогеров, которые призывают любить своё тело, даже если оно далеко от модельных параметров.
Исполнительница хитов "#ЭтоМояНочь", Peligroso, "Попа как у Ким" выложила в своём аккаунте фото, где показала, как выглядела до и после похудения. На всех кадрах звезда предстала либо в бикини, либо в шортах, не скрывая свои складочки, округлый живот и пышные бёдра.
До/после... Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но ... реалити так реалити😊 я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому, что мы должны... Мы просто обязаны‼️❗️любить себя. Неважно, сколько килограммов, неважно, как мы выглядим
Настя отметила, что даже после похудения не соответствует общепринятым идеалам. Однако теперь это не мешает ей любить себя, несмотря на комментарии хейтеров.
Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но всё равно не соответствую общепринятым идеалам 90-60-90. Но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда я могу иногда скакать в весе, я люблю себя такой, какая я есть🥰 Моя идеальность — в моей неидеальности
Пользователи активно поддержали Настю в её решении, поблагодарили за честность и отметили, что она служит для них мотиватором. "У Насти тот случай, когда она в любом весе прекрасна ❤️", "Настя, Вы прекрасны в любом весе, в любой одежде!))", "Всё равно и ДО огонь, когда фигура есть )", — писали они тёплые слова своей любимице.
Недавние фото Насти Каменских. Фото © Instagram / kamenskux
Недавно звезда сделала поклонникам ещё один сюрприз: презентовала собственное ютуб-шоу "Девочки рулят". Артистка отправилась в Мексику вместе с мамой и лучшей подругой, чтобы "восстановиться после тяжёлых событий". "Это уникальный проект: впервые жизнь украинского артиста показана в формате digital-реалити, который объединяет в себе элементы YouTube-блога и телевизионного реалити", — гласит описание под видео.
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