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Каменских выложила старые фото, которые она прятала несколько лет из-за того, как выглядело её тело

33-летняя Настя Каменских известна не только своим творчеством, но и соблазнительными формами, которые охотно демонстрирует в "Инстаграме". Но на этот раз девушка преодолела стеснение и поддержала череду звёзд и блогеров, которые призывают любить своё тело, даже если оно далеко от модельных параметров.

15 апреля 2021, 07:29

Фото © Instagram / kamenskux

Исполнительница хитов "#ЭтоМояНочь", Peligroso, "Попа как у Ким" выложила в своём аккаунте фото, где показала, как выглядела до и после похудения. На всех кадрах звезда предстала либо в бикини, либо в шортах, не скрывая свои складочки, округлый живот и пышные бёдра.

Фото © Instagram / kamenskux

Фото © Instagram / kamenskux

До/после... Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но ... реалити так реалити😊 я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому, что мы должны... Мы просто обязаны‼️❗️любить себя. Неважно, сколько килограммов, неважно, как мы выглядим

Настя Каменских

Фото © Instagram / kamenskux

Фото © Instagram / kamenskux

Настя отметила, что даже после похудения не соответствует общепринятым идеалам. Однако теперь это не мешает ей любить себя, несмотря на комментарии хейтеров.

Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но всё равно не соответствую общепринятым идеалам 90-60-90. Но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда я могу иногда скакать в весе, я люблю себя такой, какая я есть🥰 Моя идеальность — в моей неидеальности

Настя Каменских

Фото © Instagram / kamenskux

Фото © Instagram / kamenskux

Пользователи активно поддержали Настю в её решении, поблагодарили за честность и отметили, что она служит для них мотиватором. "У Насти тот случай, когда она в любом весе прекрасна ❤️", "Настя, Вы прекрасны в любом весе, в любой одежде!))", "Всё равно и ДО огонь, когда фигура есть )", — писали они тёплые слова своей любимице.

Недавние фото Насти Каменских. Фото © Instagram / kamenskux

Недавние фото Насти Каменских. Фото © Instagram / kamenskux

Недавно звезда сделала поклонникам ещё один сюрприз: презентовала собственное ютуб-шоу "Девочки рулят". Артистка отправилась в Мексику вместе с мамой и лучшей подругой, чтобы "восстановиться после тяжёлых событий". "Это уникальный проект: впервые жизнь украинского артиста показана в формате digital-реалити, который объединяет в себе элементы YouTube-блога и телевизионного реалити", — гласит описание под видео.

"Эти бабы его подставили": Шурыгина раскрыла правду о случившемся на вписке, где её изнасиловали

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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