"Жесточайшая пропаганда": Екатерина Мизулина объяснила жалобу на Моргенштерна в Генпрокуратуру

В текстах треков рэпера Моргенштерна идёт откровенная пропаганда наркотиков, в связи с чем Лига безопасного Интернета и обратилась в Гепрокуратуру РФ. Об этом рассказала директор организации, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина.

"Это откровенная, это прям жесточайшая пропаганда именно в детской среде, потому что его смотрят в основном подростки, маленькие дети", — сказала Мизулина в интервью Антону Красовскому на ютуб-канале "Анонимы".

Она также отметила, что в данном случае рэперу может грозить не только административная ответственность.

Напомним, Лига безопасного Интернета в конце марта попросила Генпрокуратуру РФ провести проверку рэпера Алишера Валиева (Моргенштерна) на предмет возможной пропаганды наркотиков среди своей аудитории. По мнению организации, публичные лица непременно должны нести ответственность за свои действия в Сети.

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